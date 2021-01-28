Иран выразил готовность предоставить опыт наукоемким производствам Кении

Экономика 28 января 2021 08:41 (UTC+04:00)
Иран выразил готовность предоставить опыт наукоемким производствам Кении

Вице-президент по науке и технологиям Исламской Республики Иран Сорена Саттари на встрече с министром связи и информационных технологий Кении Джозефом Вакабамочеро заявил о готовности Ирана представить успешный опыт иранских компаний кенийским компаниям, передает Trend со ссылкой на İRNA.

Сорена Саттари, вице-президент по науке и технологиям Исламской Республики Иран и министр связи и информационных технологий Кении встретились во время визита высокопоставленной делегации Ирана в Найроби.

Саттари пригласил кенийских чиновников по технологиям посетить Иран и поближе познакомиться с достижениями в области технологий страны.

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