Иран выразил готовность предоставить опыт наукоемким производствам Кении

Вице-президент по науке и технологиям Исламской Республики Иран Сорена Саттари на встрече с министром связи и информационных технологий Кении Джозефом Вакабамочеро заявил о готовности Ирана представить успешный опыт иранских компаний кенийским компаниям, передает Trend со ссылкой на İRNA.

Сорена Саттари, вице-президент по науке и технологиям Исламской Республики Иран и министр связи и информационных технологий Кении встретились во время визита высокопоставленной делегации Ирана в Найроби.

Саттари пригласил кенийских чиновников по технологиям посетить Иран и поближе познакомиться с достижениями в области технологий страны.