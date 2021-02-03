Завершена реконструкция одного из участков автомобильной дороги Гобустанского района (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Завершены работы по реконструкции участка Арабгадим-Гёйдере автомобильной дороги Гобустанского района, сообщили Trend в государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана (ГААДА).

По данным агентства, дорога Арабгадим-Гёйдере, берущая свое начало на 88 километре автодороги Баку-Шамахы-Евлах, построена в соответствии с четвертой технической категорией.

"Общая протяженность реконструированной дороги составляет 13 километров. В рамках проекта были проведены работы по расширению дороги с 6-7 метров до 10. Общая площадь территории, на которой велись работы, составила 130 тысяч квадратных метров",- сказали в ГААДА.

Отметим, что реконструкция дорог ведется под строгим и непосредственным контролем руководства Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана. С целью обеспечения безопасного движения автотранспортных средств на необходимых участках дороги были установлены дорожные знаки, информационные щиты, указатели километража и сигнальные столбы.

"Новая дорога обеспечит удобное и безопасное движение жителям этих населенных пунктов, а также позволит двигаться в любом направлении нашей республики по автомобильной дороге Баку-Шамахы-Евлах. Улучшение условий транспортного сообщения между этими двумя районами с населением более двух тысяч человек, сыграет важную роль в развитии экономики и сельского хозяйства в регионе.

Реконструкция этой дороги является составной частью целенаправленных мер, осуществляемых в направлении развития дорожной инфраструктуры Азербайджана", - сказали в госагенстве.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Наталья Кочнева)

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