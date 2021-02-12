В добывающих странах меньше заинтересованы в развитии розничного бизнеса

БАКУ/Trend/ - В странах, в которых по тем или иным причинам системы безналичной оплаты начали развиваться с опозданием, QR-коды заполнили эти пробелы, поскольку безналичная оплата удобнее и безопаснее, чем наличные расчеты, сказал Trend ведущий российский юзабилист, основатель и генеральный директор ООО "USABILITYLAB" Дмитрий Сатин.

Он отметил, что присутствие в какой-либо стране сервисов глобальных корпораций (таких как Apple Pay, Google Pay и другие) обычно никак не связано с технической подготовленностью национального рынка.

"Скорее всего, это связано с размером национального рынка. Небольшие страновые рынки подключаются к таким сервисам постепенно. Так, еще недавно, Apple Pay отсутствовал на рынках Украины и Беларуси, а теперь он появился и там", - добавил Сатин.

Он сказал, что Азербайджан в области развития банковского сектора, цифровизации и внедрения инноваций близок к Беларуси.

"Сравнительно небольшая численность людей сдерживает развитие потребительских сервисов", - добавил он.

Кроме того, по его мнению, в добывающих странах меньше развивается сектор услуг, и банки, обслуживающие добывающие компании, по наблюдениям USABILITYLAB, меньше заинтересованы в развитии розничного бизнеса.

"Бурное развитие дистанционных цифровых сервисов обслуживания чаще происходит в странах, не обладающих природными ресурсами, но развивающими интеграционные проекты (как например, цифровое гражданство). Ярким примером этого может служить Эстония", - подчеркнул он.

Отметим, что 18 февраля 2021 года в 16:00 (время бакинское) пройдет специальная онлайн-встреча, которую USABILITYLAB организует совместно с Ассоциацией банков Азербайджана.

"На ней мы расскажем о некоторых наших исследованиях и обсудим, каким будет развитие банковского сектора Азербайджана", - сказал Дмитрий Сатин.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Наталья Кочнева)

Twitter: agdzhaev