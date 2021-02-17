Освобождение территорий Азербайджана открывает новые возможности для развития аграрной сферы – глава парламентского комитета

БАКУ /Trend/ - Освобождение азербайджанских земель от оккупации открывает широкие возможности для развития сельского хозяйства в этих районах. Потенциал для развития хлопководства, виноградарства, табаководства, шелководства и животноводства на этих территориях огромен.

Об этом в среду сказал Trend председатель Комитета по аграрной политике Милли Меджлиса (парламента) Таир Рзаев.

Он отметил, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев прояснил эти вопросы в ходе своей поездки в Физулинский, Зангиланский и Джебраильский районы, где подробно рассказал о перспективах развития аграрного сектора в этих областях: "Глава государства подчеркнул, что аграрный сектор 6-7 районов будет развиваться быстрее, производительность повысится, фермеры и сельчане будут зарабатывать больше денег".

По словам депутата, поручение Президента было выполнено: "На 7000 га осуществлен посев. Но это только начало. В этом сезоне планируется засеять 20-25 тысяч гектаров и орошать 100 тысяч гектаров земель, которые до этого не орошались. Разработаны крупные проекты по развитию аграрного сектора, что направлено на ускорение работы".

"Поездка Президента Ильхама Алиева и Первой леди Мехрибан Алиевой на освобожденные территории, закладка фундамента железной дороги Горадиз-Зангилан-Агбенд, открытие Гюлебирдской ГЭС в Лачинском районе, запуск проекта "умное село" в Зангиланском районе, создание полос с зелеными насаждениями, посадка деревьев, ознакомление с посевными участками и другие мероприятия показывают, что под руководством главы государства наши города и села, исторические, культурные и религиозные памятники, леса, земли, разрушенные армянскими захватчиками, скоро будут восстановлены. Люди вернутся на свои исконные земли, начнется посев и сбор урожая, продолжатся работы по созиданию", – подчеркнул Таир Рзаев.

Депутат отметил, что Президент Азербайджана, неоднократно используя фразы "Карабах станет раем!" и "Нас уже никто не сможет переселить с этих земель", хочет донести до всего мира, до тех, кто не слышал наш голос много лет, кто поддерживает армянских фашистов, до многих международных организаций, что народ и армия Азербайджана сильны и нас ожидает светлое и счастливое будущее.

"Народ поддерживает своего Президента, занимая одинаковую с ним позицию, и, безусловно, это отразится на восстановлении освобожденных территорий, как и сказалось во время войны", – добавил Таир Рзаев.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)