В Азербайджане созданы рабочие подгруппы по разработке Стратегии развития на 2021-2025 гг.

БАКУ /Trend/ - Созданы десять рабочих подгрупп для разработки "Стратегии социально-экономического развития на 2021-2025 гг.", сообщает в субботу Trend со ссылкой на Кабмин Азербайджана.

Согласно информации, премьер-министр Али Асадов подписал постановление о выполнении поручений и предстоящих задачах в связи с распоряжением Президента Азербайджана "Об утверждении "Национальных приоритетов по социально-экономическому развитию: Азербайджан 2030" от 2 февраля 2021 года.

В соответствии с документом Комиссия, созданная для разработки вышеуказанной Стратегии, будет вести работу по пяти направлениям, созданы 10 рабочих подгрупп, которым которым даны соответствующие поручения.

(Текст: Кямаля Сеидова)