В Азербайджан из Турции могут прибыть больше инвесторов - президент MUSİAD

БАКУ /Trend/ - В Азербайджан из Турции может быть привлечено больше инвесторов, мы сделаем для этого все возможное.

Об этом в субботу сказал Trend президент азербайджанского офиса MUSİAD (Ассоциация независимых промышленников и предпринимателей) Абдуррахман Узун. Он отметил, что благоприятная бизнес-среда в Азербайджане всегда интересовала турецких инвесторов.

"Как MUSIAD, мы намерены привлечь инвесторов из Турции в разные регионы Азербайджана, в частности на освобожденные территории. Однако из-за карантина иностранным гражданам без разрешения на постоянное или временное проживание запрещен въезд в страну. Иностранцы, прибывающие с особыми целями, могут въехать в страну после получения разрешения в рамках специальной процедуры. А это порой становится причиной излишней траты времени", - подчеркнул Узун.

Он отметил, что свободный въезд в страну инвесторов крайне важен как с точки зрения укрепления экономики, так и в плане соответствия интересам местных бизнесменов, и в этом есть необходимость.

Абдуррахман Узун добавил, что привилегий у турецких инвесторов в Азербайджане достаточно много, и главная из них - отношения между двумя странами.

"Экономический рост Азербайджана, несомненно, предмет гордости для Турции. Азербайджано-турецкие отношения сегодня находятся на высоком уровне и в дальнейшем будут развиваться по восходящей линии.

Азербайджано-турецкие отношения являются образцом для всего мира", - подытожил Абдуррахман Узун.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)