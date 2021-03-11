Пропускную способность бакинского порта планируется довести до 25 млн тонн грузов в год
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Победа! Одна на всех! – о наступательной операции с участием азербайджанских и российских воинов (ФОТО)
Состоялось заседание Рабочей группы по экономическим вопросам, связанным с освобожденными территориями Азербайджана
Проект по созданию туркомплекса грязевых вулканов в Гобустане отложен - бюро по туризму Азербайджана
Отели могут обращаться за получением "звезд" посредством электронной системы - Бюро по туризму Азербайджана
Texnopark Istanbul и Агентство инноваций Азербайджана будут сотрудничать в создании парков высоких технологий
По инициативе депутата Севиль Микаиловой в Хачмазе организована выездная стоматологическая диагностика (ФОТО)
Состоялось заседание Рабочей группы по экологическим вопросам на освобожденных территориях Азербайджана