Соцвыплаты за март в Азербайджане будут осуществлены до праздника Новруз - госфонд соцзащиты

БАКУ /Trend/ - В преддверии праздника Новруз выплаты по пенсиям планируется осуществить до 16 марта, по пособиям и адресной помощи - до 19 марта.

Как передает в пятницу Trend, об этом сказал председатель правления Государственного фонда социальной защиты при минтруда и соцзащиты населения Азербайджана Гималай Мамишев.

По его словам, в целом же выплаты обычно осуществляются по конкретному графику.

"По Баку, Сумгайыту, Абшеронскому району, Нахчыванской АР выплаты осуществляются 8-10 числа каждого месяца. По другим районам республики - 15-17 числа месяца. Пособия и пенсии выплачиваются 25-27, а адресная государственная помощь - 28 числа каждого месяца", - сказал Мамишев.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев)