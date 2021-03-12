Соцвыплаты за март в Азербайджане будут осуществлены до праздника Новруз - госфонд соцзащиты
БАКУ /Trend/ - В преддверии праздника Новруз выплаты по пенсиям планируется осуществить до 16 марта, по пособиям и адресной помощи - до 19 марта.
Как передает в пятницу Trend, об этом сказал председатель правления Государственного фонда социальной защиты при минтруда и соцзащиты населения Азербайджана Гималай Мамишев.
По его словам, в целом же выплаты обычно осуществляются по конкретному графику.
"По Баку, Сумгайыту, Абшеронскому району, Нахчыванской АР выплаты осуществляются 8-10 числа каждого месяца. По другим районам республики - 15-17 числа месяца. Пособия и пенсии выплачиваются 25-27, а адресная государственная помощь - 28 числа каждого месяца", - сказал Мамишев.
(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев)
Лента новостей
Омбудсмен Азербайджана призвала ЕС оказать давление на Армению в связи с непредоставлением карты минных полей
Бакинская высшая школа нефти продолжает проводить ориентационную программу для студентов первокурсников (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии новопостроенной N-ской воинской части Внутренних войск (ФОТО)
Установка новых станций привела к росту числа абонентов сети 4G в регионах Азербайджана - Nar (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев: До конца года мы планируем на 100% завершить энергоснабжение всей территории Карабаха
Президент Ильхам Алиев: Нам придется реконструировать обширную территорию площадью более 10 тысяч квадратных километров
МИД Турции решительно осудил решение американского суда, открывшего путь к освобождению армянского террориста