В Азербайджане изменились правила субсидирования производства сельхозпродукции

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал Указ о внесении изменений в утвержденные Указом Президента Азербайджана № 759 от 27 июня 2019 года «Правила субсидирования производства сельскохозяйственной продукции», передает в пятницу Trend.

Согласно изменениям, субсидия, выделенная из бюджета в течение календарного года и не предоставленная фермеру, возвращается в бюджет. Если фермер не воспользуется субсидией в течение двух лет, он будет уведомлен посредством SMS и по электронной почте. Если он в течение трех месяцев после уведомления не воспользуется субсидией, то в следующем году ему эта субсидия выплачиваться не будет.