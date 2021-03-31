В Азербайджане изменилась классификация расходов бюджета в связи с пенсионным обеспечением инвалидов войны
БАКУ /Trend/ - Премьер-министр Али Асадов подписал постановление о внесении изменений в «Экономическую классификацию расходов бюджета Азербайджана».
Как передает в среду Trend, документ предусматривает изменения в связи с выплатой пенсий инвалидам.
Таким образом, в параграф «Пенсии» документа «Экономическая классификация бюджетных расходов Азербайджана» добавлен новый пункт. В параграф включены расходы по пенсиям, выплачиваемым лицам, получившим инвалидность в связи с войной или событиями 20 января 1991 года.
(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)
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В Азербайджане изменилась классификация расходов бюджета в связи с пенсионным обеспечением инвалидов войны
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