В Азербайджане аннулированы итоги 230 тендеров и 1 061 опроса котировок (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане из-за выявленных нарушений были аннулированы итоги 230 тендеров и 1 061 опроса котировок.

Об этом сказал заместитель начальника - временно исполняющий обязанности главы Государственной службы по антимонопольной политике и надзору за потребительским рынком при министерстве экономики Азербайджана Сахиб Мамедов на онлайн-мероприятии на тему "Процедуры купли-продажи: обеспечение конкуренции и эффективности" с участием представителей организаций и предприятий, ответственных за госзакупки, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на госслужбу.

Он сообщил, что после великой победы Азербайджана в Отечественной войне под руководством Президента, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева на освобожденных территориях начались масштабные работы по реконструкции и восстановлению.

Мамедов отметил в этом контексте важность встречи с представителями компаний, принимающих участие в реализации инфраструктурных проектов.

По его словам, усовершенствования в сфере госзакупок в последние годы, создание единого электронного портала в этой сфере, проведение открытых тендеров, повышение прозрачности и расширение возможностей для здоровой конкуренции заложили основу для активного участия субъектов микро-, малого и среднего предпринимательства в госзакупках.

На мероприятии было отмечено, что в ходе закупок посредством тендеров в прошлом году было сэкономлено 8,03 процента государственных средств, что на 12,8 процента больше, чем в 2019 году.

Из-за выявленных нарушений Государственной службой по антимонопольной политике и надзору за потребительским рынком были аннулированы результаты 230 тендеров и 1 061 опроса котировок.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)