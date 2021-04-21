Азербайджан развивает сферу телекоммуникаций на международном и региональном уровне - замминистра
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Старинный тар 1744 года и великое искусство - исследовательская деятельность Международного центра мугама
Вместо выполнения пунктов трехстороннего заявления Армения пытается обмануть мировое сообщество - МИД Азербайджана
Премьер и экс-премьер Японии сделали подношение храму Ясукуни, считающемуся в Азии символом милитаризма
Президент Ильхам Алиев: Армянский фашизм является самым уродливым и жестоким из тех, что существовали в других странах
Президент Ильхам Алиев: В ближайшем будущем будет дан старт строительству нового аэропорта в Зангиланском районе
Президент Ильхам Алиев: Надеюсь, что до конца мая будет представлена предварительная версия генерального плана города Агдам
Президент Ильхам Алиев: До конца нынешнего года завершится снабжение освобожденной территории электроэнергией
Президент Ильхам Алиев: Основная цель создания крупных агропарков - обеспечение продовольственной безопасности
Президент Ильхам Алиев: Азербайджанский народ вернется в Зангезур, который у нас отняли 101 год назад
Система таргетирования грузов приведет к повышению транзитного потенциала Азербайджана – Сафар Мехтиев
МККК при поддержке Минобороны Азербайджана организовал семинар для курсантов военного училища (ФОТО/ВИДЕО)
Состоялся телефонный разговор между Премьер-министром Али Асадовым и Председателем Правительства России
Армения должна признать территориальную целостность Азербайджана и отказаться от реваншистского мышления – депутат