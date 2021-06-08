Строительство на освобожденных землях Азербайджана станет приоритетом госбюджета на ближайшие годы - министр

Экономика 8 июня 2021 13:45 (UTC+04:00)
Строительство на освобожденных землях Азербайджана станет приоритетом госбюджета на ближайшие годы - министр

БАКУ /Trend/ - Восстановительные и строительные работы на освобожденных территориях станут приоритетным вопросом для госбюджета Азербайджана на ближайшие годы.

Как сообщает Trend, об этом заявил восьмого июня министр финансов Азербайджана Самир Шарифов на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент), комментируя предложения депутатов при обсуждении госбюджета 2020 года.

Он отметил, что новые предложения депутатов в большинстве случаев связаны с выделением дополнительных средств.

"Дополнительные средства выделяются на основании реальных возможностей госбюджета. В то же время на первый план выходят расходы, связанные с вопросами социальной защиты, национальной обороны и безопасности. Этот подход будет применяться и в последующие годы. При этом восстановительные и строительные работы на освобожденных территориях станут приоритетным вопросом для госбюджета на ближайшие годы. Запросы депутатов также находятся в центре внимания, и на них даны соответствующие ответы", - сказал Шарифов.

(Автор: Фидан Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)

Twitter: Fidan_Babaeva

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