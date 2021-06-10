В Баку проходит 14-я Азербайджанская международная выставка сельского хозяйства (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Сегодня в бакинском Экспо Центре открылись 14-я Азербайджанская международная выставка сельского хозяйства (Caspian Agro 2021) и 26-я Азербайджанская международная выставка пищевой промышленности (InterFood Azerbaijan 2021). Выставка, впервые прошедшая в традиционном формате после двухлетнего перерыва из-за пандемии коронавируса, была организована в полном соответствии с требованиями Оперативного штаба при Кабинете министров Азербайджана в связи с карантинным режимом, сообщили в четверг Trend в Министерстве сельского хозяйства.