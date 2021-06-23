Рыночная капитализация Microsoft бьет рекорды
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На освобожденных территориях Азербайджана введена в эксплуатацию новая воинская часть модульного типа (ФОТО/ВИДЕО)
В Агдаме я стал свидетелем того, чего никогда не видел в своей политической и профессиональной жизни - Мигель Анхель Моратинос
Президент Ильхам Алиев: Мы продемонстрируем уникальный в мире опыт перехода от разрушений такого масштаба к развитию, к достойным стандартам жизни для людей
Президент Ильхам Алиев: Посетив Агдам впервые после войны, я ощутил чувство решительности, связанное с реконструкцией города
Президент Ильхам Алиев: Мы смогли получить у Армении карты минных полей только по Агдамскому району, в других районах сотни тысяч мин
Казахстан предложил азербайджанскому бизнесу участие в создании сети оптово-распределительных центров
Трехсторонняя рабочая группа продолжит свою работу после формирования нового правительства Армении – вице-премьер Азербайджана
Минэкологии Азербайджана направит около 1 млн манатов на подготовку ТЭО в рамках строительства водохранилища
Минсельхоз Азербайджана предоставил больше всего вакансий на прошлогодний конкурс по приему на госслужбу
В Азербайджане после собеседования на вакантные должности в госорганах назначены более 700 кандидатов
У датской Maersk Drilling все еще есть различные возможности для сотрудничества с Азербайджаном – посол