Предотвращено поступление в торговые сети Азербайджана более 8 тонн карамели «Рошен»
БАКУ /Trend/ - Предотвращено поступление 8,3 тонны карамели «Рошен» украинского производства в торговые сети Азербайджана, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Агентство по пищевой безопасности.
Было установлено, что карамель, импортируемая в страну ООО «Азрошен», непригодна для употребления.
Взятые анализы установили, что в партии продукции плесень и дрожжевые грибки превышают норму. Таким образом, данная продукция не соответствует требованиям технических нормативно-правовых актов.
По выявленному факту принято соответствующее решение согласно законодательству.
(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)
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