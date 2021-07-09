Парламент Азербайджана принял законопроект в связи с установкой новых смарт-счетчиков

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане будут обеспечены смарт-счетчиками потребители электроэнергии, природного газа и горячей воды.

Как передает в пятницу Trend, это предусматривает рассмотренный девятого июля на внеочередном заседании Милли Меджлиса (парламент) законопроект «О рациональном использовании энергетических ресурсов и энергоэффективности».

Согласно документу, смарт-счетчики будут предоставлены абонентам в случае повреждения или необходимости замены имеющихся счетчиков.

Смарт-счетчик является современным прибором, который измеряет количество и стоимость потребленной энергии, позволяет передавать поставщикам данные на основании современных информационных и коммуникационных технологий.

Законопроект был поставлен на голосование и принят в третьем чтении.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)