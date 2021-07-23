В Шушу будет построена железная дорога - Джавид Гурбанов

БАКУ /Trend/ - Ведется подготовка проекта по строительству железной дороги в город Шуша.

Об этом сказал журналистам председатель ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Джавид Гурбанов, сообщает в пятницу Trend.

По его словам, проектные работы осуществляет турецкая компания.

"Там гористая территория. Как известно, Президент объявил Шушу культурной столицей Азербайджана, поэтому важно строительство железной дороги в этом направлении. В связи с этим дано поручение, работы продолжаются", - сказал Гурбанов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)