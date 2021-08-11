В Азербайджане началась выплата компенсаций за причиненный агрессией Армении ущерб сельскому хозяйству (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане началось исполнение распоряжения Президента "О дополнительных мерах по ликвидации ущерба, нанесенного сельскому хозяйству в результате развязанной вооруженными силами Армении с 27 сентября 2020 года агрессии против территории Азербайджана".

Об этом сообщает в среду Trend со ссылкой на министерство сельского хозяйства Азербайджана.

По данным ведомства, определен список из 980 человек, чья сельскохозяйственная деятельность пострадала в результате военной агрессии Армении. В качестве предмета ущерба названы крупный и мелкий рогатый скот, мясо, домашняя птица, сено, техника, ульи, ущерб, нанесенный растениям в результате рытья окопов, а также сельскохозяйственная продукция.

Согласно списку, в результате военной агрессии Армении у девяти граждан, проживающих в Бардинском районе, 55 - в Агджебединском, 23 - в Физулинском, 22 - в Геранбое и Нафталане, 268 - в Агдамском, по одному - в Джебраильском районе и Гяндже и у 601 - в Тертерском районе, подтвержден ущерб посевам, сельскохозяйственной технике и продукции, а также домашним животным.

На имя пострадавших фермеров были открыты банковские карты, на которые перечислено 1,4 миллиона манатов, выделенных согласно распоряжению Президента. Фермеры, пострадавшие в результате военной агрессии Армении, смогут получить банковские карты в филиалах Kapital Bank по всей стране и обналичить переведенные средства в банкоматах.

Минсельхоз Азербайджана отмечает, что фермеры, желающие получить дополнительную информацию о возмещении ущерба, могут обратиться в Call-центр ведомства по номеру 1652.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Константин Шапиро)

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