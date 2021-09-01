Экспорт в Россию овощей и фруктов с повышенным содержанием пестицидов станет невозможен – АПБ Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Экспортировать в Россию овощи и фрукты с не соответствующим нормам этой страны содержанием пестицидов, нитратов и тяжелых металлов станет невозможным.

Об этом сказал председатель Агентства пищевой безопасности (АПБ) Азербайджана Гошгар Тахмазли, сообщает в среду Trend.

По его словам, Агентство пищевой безопасности Азербайджана и Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору РФ («Россельхознадзор») подпишут соглашение «О сотрудничестве в сфере безопасного использования пестицидов и агрохимических веществ».

Глава Агентства отметил, что после заключения соглашения экспорт в Россию фруктов и овощей, в которых остаточное содержание пестицидов, нитратов и тяжелых металлов не соответствует нормам этой страны, будет невозможен: «В федеральный закон России "О безопасном использовании пестицидов и агрохимических веществ" внесены изменения, согласно которым производители овощей и фруктов должны использовать зарегистрированные и признанные на международном уровне пестициды и агрохимические вещества».

Тахмазли добавил, что в связи с этими изменениями российской стороне предоставлена информация о пестицидах, используемых 157 производителями помидоров, 86 производителями яблок и производителями другой растительной продукции в нашей стране.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)