Туркменбашинский НПЗ планирует начать производство авиабензина для самолётов

На основе заявки агентства «Türkmenhowaýollary» Туркменбашинским комплексом нефтеперерабатывающих заводов (ТКНПЗ) были предприняты соответствующие меры по выпуску авиабензина, импортируемого для самолетов «Ан-2». Вице-премьер Шахым Абдрахманов, курирующий топливно-энергетический сектор, доложил об этом Президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову в ходе очередного заседания Правительства по цифровой системе, передает Trend со ссылкой на Бизнес Туркменистан.

Согласно сообщению, в этой связи вице-премьер доложил, что на установке по получению из сжиженного газа высокооктановой добавки для автомобильного топлива произведен высокооктановый компонент бензина.

Вице-премьер также сообщил, что данная продукция зарегистрирована Главной государственной службой «Türkmenstandartlary» соответствующим сертификатом.

В дальнейшем планируется полное обеспечение отечественным топливом самолетов «Ан-2», которые широко используются в сельскохозяйственной отрасли, а также экспорт этого востребованного вида продукции в страны региона, отметил Абдрахманов.

Одобрив работу, проведенную на этом направлении, Президент Гурбангулы Бердымухамедов подчеркнул необходимость поступательного всестороннего развития ТЭК как ведущего локомотива национальной экономики. В данном контексте глава государства указал на значение дальнейшей диверсификации нефтегазового сектора и увеличения объемов производства импортозамещающей продукции, пользующейся большим спросом в стране и за рубежом.

ТКНПЗ является самым крупным предприятием в Туркменистане, и по своим масштабам оно сопоставимо с ведущими нефтеперерабатывающими концернами. В его состав входят два завода, многочисленные нефтебазы и заправочные станции.

В июле на ТКНПЗ начато производство авиационного топлива новой марки – Jet A-1, который, является европейским аналогом авиационного керосина ТС-1.