Отдых в регионах Азербайджана стал дешевле - эксперт
БАКУ /Trend/ - Цены в отелях и центрах отдыха в регионах Азербайджана понизились на 30 процентов, сказал в понедельник Trend эксперт в сфере туризма Джейхун Аширов.
По его словам, этому способствовал ряд факторов.
"Снижению активности в сфере туризма способствовало требование о наличии с первого сентября у посетителей ряда объектов COVİD-паспорта. Но после роста числа вакцинированных активность в этой области может возрасти. Также снижению цен способствовали конец летнего сезона и сокращение числа туристов. Поэтому отели и центры отдыха в регионах Азербайджана предлагают различные скидочные кампании. Таким образом, отдых в районах стал дешевле", - сказал Аширов.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
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