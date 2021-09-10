Правящая партия Азербайджана выставила на продажу автомобили

БАКУ /Trend/ - Правящая партия "Ени Азербайджан" (ПЕА) выставила на продажу пять автомобилей.

Как передает в пятницу Trend, соответствующее решение принято на заседании правления ПЕА 10 сентября.

В соответствии с решением, еще два автомобиля передаются на баланс газеты "Ени Азербайджан", а также закупается один новый автомобиль.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)

Twitter: @ElchinMehdiyev