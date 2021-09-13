ГТК Азербайджана распространил информацию в связи со взиманием таможенных пошлин с иранских грузовиков

БАКУ /Trend/ - Государственный таможенный комитет (ГТК) Азербайджана 13 сентября распространил информацию в связи с сообщениями в ряде СМИ о взимании дорожных налогов и других таможенных пошлин с транспортных средств, проезжающих по территории страны.

Как передает в понедельник Trend, в сообщении ГТК говорится, что согласно статье 210 Налогового кодекса Азербайджана, автотранспортные средства иностранных государств, подлежащие обложению дорожным налогом при въезде и выезде с азербайджанской территории, являются объектом налогообложения дорожным налогом.

В соответствии с Налоговым кодексом, транспортные средства облагаются дорожным налогом, а также государственной пошлиной за выдачу

разрешения, регулирующего международные автомобильные

перевозки на территории Азербайджана.

В настоящее время таможенные органы обеспечивают выполнение положений законодательства в этом направлении на всей территории страны.

Отметим, что недавно в армянских СМИ появилась информация о том, что азербайджанская сторона требует таможенную пошлину с иранских грузовиков на дороге Горус-Гафан.

(Перевод: Турал Гараджаев)