Разработана дорожная карта Азербайджано-турецкой рабочей группы по цифровой трансформации (ФОТО) (версия 2)
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БАКУ /Trend/ - Разработана дорожная карта Азербайджано-турецкой рабочей группы по цифровой трансформации, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Министерство транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана.
В министерстве прошла встреча с делегацией во главе с председателем Офиса цифровой трансформации Администрации Президента Турции Али Тахой Кочем.
В ходе встречи были обсуждены вопросы реализации концепции цифровой трансформации Азербайджана, кибербезопасности, защиты персональных данных, «правительственного облака», а также другие вопросы предстоящего сотрудничества.
В завершение встречи была подписана «Дорожная карта Азербайджано-турецкой рабочей группы по цифровой трансформации между Министерством транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана и Офисом цифровой трансформации Администрации Президента Турции».
Основными задачами сотрудничества на основе дорожной карты являются развитие человеческих ресурсов, формирование и реализация политики в области цифровой трансформации.
Отметим, что вопрос о создании рабочей группы был согласован на встрече между сторонами в Турции в феврале 2021 года. В ходе последующих встреч были определены основные направления сотрудничества и согласованы детали разработки дорожной карты.
(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)