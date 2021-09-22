Сумгайыт и Баку предложили соединить альтернативной дорогой (Эксклюзив)

Экономика 22 сентября 2021 13:48 (UTC+04:00)
Сумгайыт и Баку предложили соединить альтернативной дорогой (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Из Сумгайыта может быть построена альтернативная дорога в Баку, сказал в среду Trend глава пресс-службы Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Анар Наджафли.

По его словам, принимаются меры по ликвидации транспортных заторов на дороге Баку - Сумгайыт на въезде в столицу.

«Существует план строительства альтернативной дороги из Сумгайыта в Баку. Для этого предлагается построить трассу от Бакинского автовокзального комплекса в направлении улицы Шарифзаде и далее в направлении круговой транспортной развязки «20 Января». Если предложение будет принято, то на этой территории будет построен автомобильный тоннель», - сказал Наджафли.

Глава пресс-службы сообщил, что в связи с этим агентство подготовило и представило в соответствующие структуры предложения, которые пока не утверждены.

(Автор: Самир Али. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)

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