БАКУ /Trend/ - Импортированный в Азербайджан из России семенной картофель оказался непригодным к посеву.

Как сообщили в четверг Trend в Агентстве пищевой безопасности (АПБ) Азербайджана, это было установлено в рамках мер по контролю качества импортируемой в страну продовольственной продукции.

В сообщении отмечается, что инспекторы АПБ осмотрели ввезенные ООО ZE-DENT в Азербайджан из России 40 тонн семенного картофеля, взяли образцы, которые были направлены на анализ в лабораторию Института продовольственной безопасности. По итогам исследований было установлено, что партия заражена кольцевой гнилью картофеля (заболевание, вызываемое бактерией C. michiganensis subsp. sepedonicum (Cms), является опасным карантинным объектом).

Агентство признало партию семенного картофеля непригодной к посеву, и было принято решение об утилизации продукции.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)