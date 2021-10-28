Липовый мед составляет 1/3 всей продукции на пчеловодческой ярмарке в Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Липовый мед составляет одну треть от продаваемых товаров на 21-й республиканской выставке - ярмарке продукции пчеловодства, проходящей в Баку, передает в четверг Trend со ссылкой на министерство сельского хозяйства Азербайджана.

По данным ведомства, 250 пчеловодов, представляющих все экономические регионы Азербайджана, привезли для продажи на ярмарке 39 081 килограмм липового меда.

Также здесь выставлено на продажу 19 609 килограммов цветочного, 7 775 килограммов майского, 5 341 килограмм горного, 5 008 килограммов лакричного и 4 229 килограммов лесного меда.

Кроме того, на ярмарке реализуется луговой, каштановый, клеверный и другие виды меда.

На ярмарке планируется реализовать в целом 120 тонн продукции пчеловодства, в том числе воска, прополиса, цветочной пыльцы, маточного молочка и т.д.

Ярмарка продлится до седьмого ноября.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)