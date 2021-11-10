В госбюджете Азербайджана на 2022 г. предусмотрены средства для повышения зарплат
БАКУ /Trend/ - В соответствии с поручением Президента Азербайджана в государственном бюджете следующего года предусмотрены средства для повышения заработных плат.
Об этом сказал министр финансов Азербайджана Самир Шарифов в ходе обсуждения в среду законопроекта «О государственном бюджете Азербайджана на 2022 год» на заседании комитета Милли Меджлиса (парламент) по экономической политике, промышленности и предпринимательству, сообщает Trend.
Министр отметил, что на социальную защиту и социальное обеспечение из госбюджета в следующем году будет выделено более 3 миллиардов манатов.
Шарифов добавил, что за счет этих поступлений увеличатся и сборы по социальному страхованию: «В то же время положительно повлияли на рост сборов по социальному страхованию сокращение неформальной занятости в стране, оформление трудовых отношений».
(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова)