Соцвыплаты в Азербайджане с начала года достигли почти 5 млрд манатов

БАКУ /Trend/ - В январе - октябре 2021 года выплаты из Государственного фонда социальной защиты при министерстве труда и социальный защиты населения Азербайджана пенсий, пособий и адресной соцпомощи составили 4,949 миллиарда манатов, сообщает в четверг Trend со ссылкой на ведомство.

Это на 3,5 процента, или 166,5 миллиона манатов больше показателя аналогичного периода 2020 года.

Указанные соцвыплаты охватили 2,4 миллиона человек.

( Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)