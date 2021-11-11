Соцвыплаты в Азербайджане с начала года достигли почти 5 млрд манатов
БАКУ /Trend/ - В январе - октябре 2021 года выплаты из Государственного фонда социальной защиты при министерстве труда и социальный защиты населения Азербайджана пенсий, пособий и адресной соцпомощи составили 4,949 миллиарда манатов, сообщает в четверг Trend со ссылкой на ведомство.
Это на 3,5 процента, или 166,5 миллиона манатов больше показателя аналогичного периода 2020 года.
Указанные соцвыплаты охватили 2,4 миллиона человек.
( Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
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