В Азербайджане ускорился рост цен на ряд продуктов - Эльман Рустамов
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане ускорился рост цен на растительное масло и сахар.
Об этом сказал во вторник председатель Центрального банка Азербайджана Эльман Рустамов в ходе обсуждений проекта госбюджета Азербайджана на 2022 год на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент), сообщает Trend.
По его словам, влияние на рост цен на эти продукты оказали глобальная потребность, увеличение расходов на топливо, удобрения и логистику.
"Инфляционные ожидания в экономике остаются на приемлемом уровне", - добавил Рустамов.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова)
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