В Азербайджане может подешеветь сельскохозпродукция

БАКУ /Trend / - В Азербайджане изменения в Налоговый кодекс, связанные с сельским хозяйством в Азербайджане, создадут основу для снижения цен на производимую в стране сельскохозяйственную продукцию.

Как сообщает Trend, одним из очередных предлагаемых изменений в Налоговый кодекс по снижению налогового бремени субъектов и стимулированию предпринимательства деятельности являются изменения, направленные на снижение элементов затрат, влияющих на себестоимость сельскохозяйственной продукции, и, таким образом, создание экономической основы для снижения цен на внутреннем рынке.

Согласно проекту, с 1 января 2022 года предлагается на 3 года облагать НДС только торговую надбавку при оптовой и розничной продажи сельхозпродукции, а также освободить от НДС предоставление агротехники в оперативный лизинг и агротехнические услуги, связанные с производством сельхозпродукции.

Первое изменение в этом направлении - это начисление НДС по всей цепочке продаж сельхозпродукции на применяемую торговую добавленную стоимость, а не на полную стоимость этой продукции. Поскольку в сложившейся ситуации сельхозтовары, приобретенные у производителя, приобретались по сделке, освобожденной от НДС, то последующая продажа этих товаров облагалась НДС по ставке 18%. В результате предлагаемого изменения будет создана основа для снижения цен на сельхозпродукцию, производимую в стране, так как НДС будет начисляться на коммерческую добавленную стоимость этих товаров.

Второе изменение в этом направлении - освобождение от НДС элементов затрат по НДС на производство сельхозпродукции (освобождение от НДС агротехнических услуг, оказываемых сельхозпроизводителям, и предоставление им в аренду (лизинг) сельхозтехники) приведет к снижению себестоимости производимой сельхозпродукции, что отразится на снижении цен.

Изменения были вынесены на голосование на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса и приняты во втором чтении.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: )