Названа проектная стоимость агропарка в Евлахе (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Проектная стоимость агропарка в Евлахе на площади 2,855 гектара оценивается в 103 миллиона манатов, из которых 74 миллиона манатов составляют частные инвестиции и 29 миллионов манатов - государственные.

Как сообщает в субботу Trend, об этом написал в Twitter министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

Он отметил, что на территории площадью 1,147 гектара будет создано фермерское хозяйство, а на площади 1,133 гектара планируется выращивать кормовые культуры, в том числе сахарную свеклу. На территории площадью 210 гектаров будут проложены линии связи и защитные полосы.

"Этот агропарк создаст 500 постоянных рабочих мест и 1 000 - на сезонной основе", - написал Джаббаров.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)

Twitter: agdzhaev