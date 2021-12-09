С начала года Азербайджан экспортировал свыше 100 тыс. тонн хлопкового волокна
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Начались работы по строительству нового моста на реке Астарачай - посол Ирана в Азербайджане (Эксклюзив)
В Баку торжественно отметили юбилей Gənclərə dəstək – красивая музыка и несмолкающие аплодисменты (ФОТО)
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Иран готов начать сотрудничество с Азербайджаном и Россией в области синхронизации электросетей - министр
Режиссерское "оскорбление", как женщины оставляли чадру во время ее выступления. Из жизни Марзии Давудовой (ФОТО)
Начало формирования правовой базы для открытого банкинга в Азербайджане запланировано на 2022 г. (ФОТО)
Астраханский деловой центр в Баку станет точкой притяжения для бизнеса и представителей гуманитарной сферы - губернатор
Причиной использования наркотиков малолетними детьми является отсутствие родительского контроля - гендиректор Наркоцентра
Первое ознакомление с картами минных полей создает впечатление об их неточности – Агентство Азербайджана по разминированию
Министерство цифрового развития и транспорта, Университет ADA и Huawei подписали меморандум о взаимопонимании (ФОТО)
Самый удобный тест для установления лиц, использующих наркотики, - это экспресс-тест – гендиректор Республиканского наркоцентра
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Во время Отечественной войны были постоянные обращения диаспорских организаций по оказанию помощи - Фуад Мурадов
ЦБА планирует разработать соответствующие стандарты для поддержки технологий открытого банкинга в 2022 г.
Центробанк Азербайджана разработает документ о концептуальном подходе к созданию цифровой валюты в 2022 году
На освобожденных территориях Азербайджана проведен посев сортов пшеницы "Şuşa", "Yaşma", "Zəfər"- интервью Trend TV из Тертера