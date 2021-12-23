Динамично растет интерес инвесторов из ряда стран к экономике Азербайджана - министр

БАКУ /Trend/ - Динамично растет интерес инвесторов из ряда стран к экономике Азербайджана.

Об этом, как сообщает в четверг Trend, сказал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

По его словам, в основном прямые зарубежные инвестиции в азербайджанскую экономику приходятся на долю России, Турции и стран Центральной Азии.

"Мы поставили перед собой цель постоянного улучшать инвестиционный климат в стране. После освобождения азербайджанских территорий от оккупации в регионе сформировалась новая геополитическая и геоэкономическая реальность. В Азербайджан в основном инвестируют западные и развитые страны. Это говорит о росте значения Азербайджана в нашем регионе", - сказал Джаббаров.

Министр отметил, что существующая в Азербайджане макроэкономическая стабильность, стабильный курс национальной валюты способствуют росту интереса к инвестиционной среде страны.

"Этих результатов мы смогли достичь путем многолетних инвестиций из государственного бюджета в инфраструктуру Азербайджана. Сегодня мы видим, что Азербайджан не только сохраняет лидирующие позиции в международных отчетах, но и продвигается вперед. Этот процесс должен быть постоянным, потому что существует конкуренция", - подчеркнул Джаббаров.

Напомним, что прямые зарубежные инвестиции в экономику Азербайджана за последние несколько лет составили порядка 60 миллиардов долларов, а за девять месяцев 2021 года - 580 миллионов долларов, что в несколько раз превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)

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