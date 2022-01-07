ГТК Азербайджана выполнил прогноз по бюджетным поступлениям более чем на 110%

БАКУ /Trend/ - Государственный таможенный комитет (ГТК) Азербайджана в январе - ноябре 2021 года выполнил обязательства по поступлениям в госбюджет на 111,29 процента.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом написал в Twitter председатель ГТК Сафар Мехтиев.

"Поступления в госбюджет по линии ГТК превысили прогнозный показатель на 440,37 миллиона манатов", - написал Мехтиев.

Поступления в бюджет по линии Государственного таможенного комитета составили 4,34 миллиарда манатов.

(Автор: Хумай Агаджанова. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)