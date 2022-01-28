Годовая инфляция в Азербайджане в 2022 г. ожидается выше целевого диапазона

БАКУ /Trend/ - В 2022 году годовая инфляция в Азербайджане ожидается выше целевого диапазона (2-6 процентов) - в пределах 6,6-7,5 процента.

Как сообщает Trend, об этом сказал в пятницу на пресс-конференции председатель правления Центробанка Азербайджана (ЦБА) Эльман Рустамов.

По его словам, ЦБА прогнозирует, что в 2023 году годовая инфляция будет близка к целевому диапазону.

Отметим, что в 2021 году инфляция в Азербайджане выросла в среднем на 6,7 процента.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)

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