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Улучшена ирригационная система Джебраила (ФОТО)

Экономика Материалы 20 мая 2022 09:58
Улучшена ирригационная система Джебраила (ФОТО)

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БАКУ /Trend/ - Принят ряд мер по улучшению орошения на территориях, обслуживаемых Джебраильским управлением ирригационных систем.

Как сообщил Trend пресс-секретарь ОАО "Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана" Дильгам Шарифов, на этих территориях построены гидротехнические сооружения, очищены от ила оросительные и коллекторные каналы. Составляется график полива для весенних полевых работ.

По его словам, Джебраильское управление ирригационных систем обслуживает территорию общей площадью 4 809 гектаров. Водоснабжение этих земель, на которых произрастают кормовые культуры, зерновые, хлопчатник, тутовые сады, осуществляется с помощью пяти насосных станций.

Одна насосная станция обеспечивает водой территорию площадью 417 гектаров в селе Джоджуг Марджанлы и земли площадью 280 гектаров в селах Мирзанагылы и Газахлар Физулинского района.

На насосную станцию поступает вода из реки Араз.

В 11 поселках, построенных для вынужденных переселенцев на территории Билясуварского района, четыре насосные станции обслуживают территорию общей площадью 4 112 гектаров. Общая протяженность сети оросительных каналов здесь составляет 99,4 километра. Кроме того, на этих землях насчитывается 507 гидротехнических сооружений.

В нынешнем году Джебраильское управление ирригационных систем планирует орошение посевов зерновых, хлопчатника, сахарной свеклы, кормовых культур и приусадебных участков.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)

Улучшена ирригационная система Джебраила (ФОТО)
Улучшена ирригационная система Джебраила (ФОТО)
Улучшена ирригационная система Джебраила (ФОТО)
Улучшена ирригационная система Джебраила (ФОТО)
Улучшена ирригационная система Джебраила (ФОТО)
Улучшена ирригационная система Джебраила (ФОТО)
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