Улучшена ирригационная система Джебраила (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Принят ряд мер по улучшению орошения на территориях, обслуживаемых Джебраильским управлением ирригационных систем.

Как сообщил Trend пресс-секретарь ОАО "Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана" Дильгам Шарифов, на этих территориях построены гидротехнические сооружения, очищены от ила оросительные и коллекторные каналы. Составляется график полива для весенних полевых работ.

По его словам, Джебраильское управление ирригационных систем обслуживает территорию общей площадью 4 809 гектаров. Водоснабжение этих земель, на которых произрастают кормовые культуры, зерновые, хлопчатник, тутовые сады, осуществляется с помощью пяти насосных станций.

Одна насосная станция обеспечивает водой территорию площадью 417 гектаров в селе Джоджуг Марджанлы и земли площадью 280 гектаров в селах Мирзанагылы и Газахлар Физулинского района.

На насосную станцию поступает вода из реки Араз.

В 11 поселках, построенных для вынужденных переселенцев на территории Билясуварского района, четыре насосные станции обслуживают территорию общей площадью 4 112 гектаров. Общая протяженность сети оросительных каналов здесь составляет 99,4 километра. Кроме того, на этих землях насчитывается 507 гидротехнических сооружений.

В нынешнем году Джебраильское управление ирригационных систем планирует орошение посевов зерновых, хлопчатника, сахарной свеклы, кормовых культур и приусадебных участков.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)