Соглашение между Азербайджаном и ЕС предоставит новые возможности для сотрудничества - посол (Интервью) (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Новое всеобъемлющее двустороннее соглашение между Азербайджаном и ЕС предоставит нам новые возможности для сотрудничества.

Об этом сказал в эксклюзивном интервью Trend посол ЕС в Азербайджане Петер Михалко.

"Переговоры интенсивно продолжаются. Они должны выйти на определенную стадию для подготовки соглашения", - сказал Михалко.

По его словам, наиболее важными приоритетами ЕС в сотрудничестве с Азербайджаном являются развитие возобновляемых источников энергии, цифровая трансформация и транспортный сектор.

Говоря об энергетическом секторе, посол сообщил, что существуют перспективы для дальнейшего наращивания поставок азербайджанского газа в Европу.

Он отметил, что проект "Южный газовый коридор" позволил напрямую поставлять азербайджанский газ в страны ЕС.

"Есть все возможности для увеличения экспорта, в связи с чем могут быть предприняты новые шаги. Конечно, для этого потребуется проведение соответствующих работ. Кроме того, есть заинтересованность стран ЕС в увеличении импорта нефти и газа из Азербайджана, и мы надеемся реализовать это в ближайшее время", - сказал Михалко.

Посол также добавил, что компании из стран Евросоюза чрезвычайно заинтересованы в реализации проектов в сфере возобновляемой энергетики Азербайджана.

"Возобновляемая энергетика - очень перспективное направление сотрудничества. Она, конечно, является приоритетом для ЕС в поддержке "зеленого" перехода, а также важной целью нашего сотрудничества с Азербайджаном", - сказал Михалко.

Говоря о реализации конкретных проектов в этой области, посол отметил, что система аукционов будет очень полезна для развития возобновляемой энергетики и привлечет в Азербайджан больше зарубежных инвестиций.

По его словам, недавно было объявлено о том, что ЕС может мобилизовать до двух миллиардов евро в рамках инвестиционного плана для Азербайджана, что также включает в себя поддержку сферы ВИЭ.

Он также отметил, что поддержка, которую ЕС оказывает государственным институтам Азербайджана, включает подготовку законодательной базы для перехода к "зеленой" энергетике.

"Мы поддержали несколько проектов в этом направлении, которые укрепили потенциал властей в подготовке к внедрению законов, связанных с энергоэффективностью", - сказал Михалко.

Посол сообщил, что существует огромный потенциал для увеличения товарооборота между Азербайджаном и странами Европейского союза.

По его словам, новое двустороннее соглашение создаст дополнительные возможности для увеличения азербайджанского экспорта в ЕС.

"Мы хотели бы видеть больше азербайджанской продукции на рынке стран Европы. Также мы отмечаем рост азербайджанского экспорта ненефтяной продукции, что является успешным шагом на пути увеличения двустороннего товарооборота", - сказал Михалко.

Он напомнил, что в 2021 году товарооборот между Азербайджаном и ЕС не только достиг допандемийного уровня, но и превысил его.

"В 2019 году товарооборот между ЕС и Азербайджаном составил около 12 миллиардов евро, тогда как в 2021 году - 15,5 миллиарда евро. Это еще раз свидетельствует о том, что ЕС является основным торговым партнером Азербайджана с долей в 45 процентов в азербайджанском внешнеторговом обороте. Также ЕС является крупнейшим направлением экспорта азербайджанской продукции. На страны ЕС приходится 51 процент суммарного экспорта Азербайджана", - сказал Михалко.

Посол сообщил, что ЕС поддерживает инициативы по улучшению бизнес-среды и реформы в этой сфере, чтобы компании в Азербайджане могли повысить свои производственные мощности и экспортный потенциал.

"Мы также подготовили шестое издание о бизнес-среде в Азербайджане и представили его на бизнес-форуме EU-Azerbaijan, который прошел 17 мая. Уверен, что это будет способствовать привлечению в Азербайджан потенциальных инвесторов, росту нынешних инвестиций и производства", - сказал Михалко.

"В этом году форум EU-Azerbaijan прошел в гибридном формате, что помогло расширить состав его участников", - отметил посол.

По словам Михалко, Европейский союз намерен продолжить развивать торговлю с Азербайджаном и инвестиционные возможности страны.

ЕС также поддерживает Азербайджан в создании инструментов, способствующих росту экономического взаимодействия, добавил он.

"Одним из важных моментов в этом плане является возможность инвестирования в возобновляемые источники энергии, цифровую трансформацию, транспортный сектор. Эти сферы являются наиболее важными в нашем сотрудничестве", - сказал Михалко.

Кроме того, по словам дипломата, ЕС окажет поддержку 25 тысячам малых и средних предприятий Азербайджана.

"Сотрудничество в этом направлении станет важным вкладом в экономическое развитие Азербайджана", - добавил Михалко.

По словам посла, Евросоюз также выразил готовность принять участие в восстановительных работах в Карабахе.

"Сферы возможного двустороннего сотрудничества включают ВИЭ, инфраструктуру, транспорт и любые другие области, которые будут нуждаться в дополнительной поддержке", - сказал Михалко.

Поскольку Азербайджан реализует в Карабахе проект по созданию "умных" городов и сел, эта сфера также входит в число приоритетов ЕС, так же как и развитие сельских районов и регионов в целом, отметил посол.

Михалко сообщил, что ЕС поддерживает приоритет Азербайджана по превращению Карабаха в "зеленую зону".

"Мы заинтересованы в ознакомлении с приоритетами азербайджанской стороны. Европейские эксперты также могут способствовать восстановительным работам в Карабахе. Теперь мы ожидаем конкретных идей по проектам, которые может поддержать ЕС", - сказал Михалко.

Кроме того, посол рассказал о текущих программах ЕС в Азербайджане.

"Как я уже упоминал, мы вступили в наш новый годовой бюджетный цикл. Сейчас мы находимся на этапе планирования и программирования. Еще раз напомню, что в рамках этой поддержки было объявлено о сумме в два миллиарда евро. Однако есть и другие программы ЕС, из которых Азербайджан может извлечь выгоду. Некоторые из них являются двусторонними, другие - региональными, а остальные относятся к глобальным фондам ЕС", - сказал Михалко.

По словам посла, существуют такие программы, как ERASMUS+, благодаря которым тысячи азербайджанских студентов воспользовались возможностью для обучения в университетах ЕС. Еще одна программа - Horizon Europe поддерживает исследования и научное сотрудничество.

"Другие программы поддерживают компании и местное развитие. "Мэры за экономический рост" - одна из таких программ. EU4Lankaran - это еще одна программа, которая финансируется ЕС и реализуется ПРООН. Существует множество потенциальных проектов, из которых Азербайджан, его бизнес и гражданское общество могут извлечь выгоду. Азербайджан также является лидером в твининг-проектах среди стран "Восточного партнерства", - сказал Михалко.

ЕС продолжит оказывать поддержку и расширять участие в проектах, реализуемых в Азербайджане, для усиления дальнейшего двустороннего сотрудничества, отметил посол.

Twitter: @mariiiakhm