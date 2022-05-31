В Турции обнародовано число компаний с азербайджанским капиталом

БАКУ /Trend/ - В январе - апреле 2022 года в Турции прошли регистрацию 84 компании с азербайджанским капиталом, что на шесть компаний меньше, чем в аналогичном периоде 2021 года.

Как передает Trend, об этом сообщили TurkicWorld в Союзе торговых палат и товарных бирж Турции (TOBB).

Несмотря на сокращение числа в Турции в отчетный период зарегистрированных азербайджанских компаний, зафиксирован рост их суммарного капитала.

«В январе - апреле 2022 года совокупный капитал азербайджанских компаний, зарегистрированных в Турции, составил 32 миллиона турецких лир, в то время как в аналогичном периоде 2021 года этот показатель находился на уровне 21,1 миллиона турецких лир», - говорится в сообщении.

В январе - апреле 2022 года большая часть азербайджанских компаний была зарегистрирована в Стамбуле (68).

«Совокупный капитал азербайджанских компаний, зарегистрированных в Стамбуле, составил 25,3 миллиона турецких лир» - сказали в ведомстве.

Из общего числа компаний с азербайджанским капиталом, зарегистрированных в Турции в январе - апреле 2022 года, пять задействованы в промышленности, пять - в строительстве, 40 - в оптовой и розничной торговле, две – в сфере продаж недвижимости, три - в секторе туризма, 10 - в сфере транспорта и логистики. Остальные компании задействованы в других секторах экономики.

Отметим, что в 2021 году в Турции было зарегистрировано 237 компаний с азербайджанским капиталом. Их суммарный капитал составил 63,171 миллиона турецких лир.

Отметим, что в 2020 году в Турции было зарегистрировано 148 компаний с азербайджанским капиталом. Их суммарный капитал составил 21,19 миллиона турецких лир.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)