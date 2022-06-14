Агентство пищевой безопасности Азербайджана продолжает мероприятия в рамках защиты прав потребителей

БАКУ /Trend/ - Агентство пищевой безопасности Азербайджана продолжает мероприятия в области обеспечения продовольственной безопасности и защиты прав потребителей.

Как сообщили Trend во вторник в агентстве, в ходе мониторингов, проводимых в торговых сетях, были взяты образцы энергетических и других напитков, производимых в стране или импортируемых, проведены лабораторные исследования.

По результатам исследований было установлено, что несмотря на то, что напиток с товарным знаком "Lion", производимый ООО "Ayan", был признан энергетическим напитком, в связи с несоблюдением требований законодательства в отношении информации на этикетке и маркировки было принято решение отозвать этот продукт из торговых сетей для обеспечения устранения недочетов.

Мониторинги продолжаются, общественности будет предоставлена дополнительная информация о результатах.

(Перевод: Нубар Кулузаде)