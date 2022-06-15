В Баку пройдет крупнейшее в регионе мероприятие финансово-банковской сферы

БАКУ /Trend/ - В Баку 16-17 июня пройдет Fintex Summit - крупнейшее в регионе мероприятие финансово-банковской сферы.

Как сообщили в среду Trend в Visa, международная платежная система гордится партнерством с организаторами мероприятия в качестве глобального спонсора этого делового саммита.

«Поскольку Fintex Summit считается одним из наиболее крупных финансовых мероприятий Азербайджана, в этом году мы обращаемся к темам, которые очень важны для нашей страны – финансовые технологии, безопасность и прорывные бизнес-решения. Диалог между ключевыми стейкхолдерами однозначно даст импульс развитию финансовой экосистемы и безналичной экономики страны, и всё это ради улучшения благосостояния жителей страны», - прокомментировал проведение саммита исполнительный директор Ассоциации банков Азербайджана Юнус Абдулов.

В свою очередь вице-президент Visa, региональный менеджер по Азербайджану и Центральной Азии Кристина Дорош подчеркнула, что в 2022 году на Fintex Summit в Баку планируется создать открытую площадку для всех ключевых заинтересованных сторон финансовой системы, чтобы выявить, сфокусировать и обсудить актуальные проблемы, тенденции и возможности в области финансовых технологий, платежных экосистем и цифровизации.

«Третий год подряд мы гордимся тем, что сотрудничаем с Ассоциацией банков Азербайджана в проведении этого саммита. Visa не только поддерживает это мероприятие, но и делится своим передовым опытом и практиками, которые могут помочь Азербайджану в развитии безналичной безопасной, стабильной и предсказуемой экономики», - добавила она.

Отметим, что двухдневное мероприятие проводится при поддержке Ассоциации банков и Центрального банка, министерства цифрового развития и транспорта Азербайджана, а также Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.