Грузопоток в порту Поти значительно вырос - APM Terminals

БАКУ /Trend/ - Компания APM Terminals, управляющая грузинским портом Поти, зафиксировала значительный рост грузопотока в порт Поти и из него в первом квартале 2022 года.

Об этом Trend сообщил Иэн Роулинсон, коммерческий директор APM Terminals Poti.

Он отметил, что события в Украине поставили Кавказский регион перед проблемой с точки зрения возможности ввоза и вывоза грузов. При этом за последние пару месяцев наблюдался довольно значительный рост грузопотока, по крайней мере, в краткосрочной перспективе. Насколько этот рост окажется стабильным, сказать, по его словам, трудно, так на данный момент существует общая неопределенность.

По словам Роулинсона, за последние два года наблюдалось существенное снижение объемов грузопотока - на более чем 20 процентов в год. "Но мы открыли для себя новые возможности для диверсификации. Мы переключили наше внимание на железнодорожные паромные перевозки, и нам удалось, по крайней мере, покрыть большую часть финансовых проблем", - сказал он.

Как пояснил коммерческий директор, в результате изменений в структуре торговли контейнерные перевозки в 2022 году начали возвращаться в регион Черного моря и, в частности в Грузию, в привычном объеме.

"Сегодня мы видим огромный интерес со стороны соседей на Кавказе, а также по ту сторону Каспия, в Центральной Азии. Они заинтересованы в продвижении железнодорожного сообщения по Среднему коридору, как для грузов, поступающих из Китая, которые за последние несколько лет перемещались через Россию, но в последнее время мы видим, что они поступают из Казахстана в Азербайджан через Каспий, а затем в грузинский порт Поти, чтобы быть доставленными морем в Европу. Причина этого в том, что Северный коридор через Россию сейчас просто невозможно использовать", - сказал Роулинсон.

Сегодня пропускная способность составляет примерно 500-550 000 TEU в год, что больше по сравнению с прошлым годом, когда было перевезено чуть более 300 000 TEU - около 60 процентов от общей мощности. Компания тесно сотрудничает с региональными партнерами, чтобы еще больше улучшить связь и грузопоток.

APM Terminals - портовая операционная компания со штаб-квартирой в Нидерландах, являющаяся подразделением транспортно-логистического подразделения датской судоходной компании Maersk.

Twitter: @mariiiakhm