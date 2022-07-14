Азербайджан и Египет обсудили возможности создания СП

БАКУ /Trend/ - Агентство Азербайджана по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) продолжает проводить встречи с местными и зарубежными предпринимателями в целях расширения связей и реализации новых бизнес-инициатив, сообщили в четверг Trend в агентстве.

В сообщении отмечается, что председатель правления агентства Орхан Мамедов встретился с послом Египта в Азербайджане Хишамом Мохамедом Наги Абдель Хамиди.

На встрече состоялся обмен мнениями о реализации совместных проектов между Азербайджаном и Египтом, возможностях создания совместных предприятий с участием предпринимателей и организации взаимных бизнес-миссий.