В Азербайджане выросло число активных налогоплательщиков

БАКУ /Trend/ - По состоянию на первое июля 2022 года, число активных налогоплательщиков в Азербайджане выросло на 3,4 процента по сравнению с началом года и составило 687 011.

Об этом сообщает во вторник Trend со ссылкой на отчет Государственной налоговой службы при министерстве экономики Азербайджана.

В отчетный период число активных плательщиков НДС в Азербайджане выросло на 6,8 процента по сравнению с началом года - до 37 029, а количество хозяйствующих субъектов - на 2,4 процента - до 187 680.