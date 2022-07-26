Фонд развития предпринимательства Азербайджана будет реализовывать новые программы поддержки

БАКУ /Trend/ - Фонд развития предпринимательства и Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) при министерстве экономики Азербайджана будут реализовывать новые программы, внедрять новые инструменты и продукты.

Как сообщает Trend, об этом сказал министр экономики Микаил Джаббаров в эфире Азербайджанского телевидения (AZTV).

«В настоящее время завершается ряд программ поддержки предпринимательства в Азербайджане. Реализуются целевые программы, направленные на развитие женского предпринимательства, открытие малого бизнеса для граждан, возвращающихся на освобожденные от оккупации территории», - сказал Джаббаров.

Отметим, что с начала 2022 года Фонд развития предпринимательства в рамках господдержки частного сектора выделил по 1 384 проектам льготные кредиты на сумму 53,9 миллиона манатов.