Польские компании готовы участвовать в строительстве "умных" городов в Азербайджане - министерство

БАКУ /Trend/ - Предстоящее заседание польско-азербайджанской межправительственной комиссии, которое состоится в Баку 20-21 октября, поспособствует укреплению экономического сотрудничества между двумя странами и установлению новых деловых связей.

Об этом Trend сказали в министерстве экономического развития и технологий Польши.

"Мы отмечаем растущий интерес польских компаний к выходу на азербайджанский рынок, в том числе в контексте недавних геополитических изменений в регионе Южного Кавказа. Мы также открыты для конкретных предложений с азербайджанской стороны. Предстоящее заседание польско-азербайджанской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству в Баку станет хорошей возможностью для обсуждения совместных проектов, которые могут быть реализованы в ближайшем будущем", - сказали в министерстве.

Было отмечено, что государственный секретарь министерства Гжегож Пеховяк назначен председателем польской секции польско-азербайджанской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.

"Азербайджан является важным и стратегическим партнером для Польши, и мы рассматриваем взаимное сотрудничество, в том числе деятельность польских компаний в сфере строительства и "умных" городов, как очень перспективное. Кроме того, в число приоритетов нашего партнерства также входят такие сектора, как сельское хозяйство, транспорт, связь, инфраструктура, фармацевтическая промышленность, возобновляемые источники энергии и "зеленые" технологии", - отметили в министерстве.

Также на полях заседания комиссии планируется провести бизнес-форум, организуемый совместно AZPROMO и Польским агентством инвестиций и торговли (PAIH), добавили в ведомстве.

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