Состоялось заседание азербайджано-узбекской межправкомиссии (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Состоялось 11-е заседание азербайджано-узбекской межправительственной комиссии.

Об этом, как сообщает в понедельник Trend, говорится в публикации министра экономики Азербайджана Микаила Джаббарова в Twitter.

«Имеются широкие возможности для укрепления связей в областях промышленности, энергетики, инвестиций, малого и среднего бизнеса, торговли, транспортно-транзитной и других сферах. Наши коллеги были проинформированы о потенциале освобожденных территорий, приглашены воспользоваться благоприятной инвестиционной и деловой средой Азербайджана», - говорится в публикации.