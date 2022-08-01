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Состоялось заседание азербайджано-узбекской межправкомиссии (ФОТО)

Экономика Материалы 1 августа 2022 16:46 (UTC +04:00)
Состоялось заседание азербайджано-узбекской межправкомиссии (ФОТО)

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Состоялось 11-е заседание азербайджано-узбекской межправительственной комиссии.

Об этом, как сообщает в понедельник Trend, говорится в публикации министра экономики Азербайджана Микаила Джаббарова в Twitter.

«Имеются широкие возможности для укрепления связей в областях промышленности, энергетики, инвестиций, малого и среднего бизнеса, торговли, транспортно-транзитной и других сферах. Наши коллеги были проинформированы о потенциале освобожденных территорий, приглашены воспользоваться благоприятной инвестиционной и деловой средой Азербайджана», - говорится в публикации.

Состоялось заседание азербайджано-узбекской межправкомиссии (ФОТО)
Состоялось заседание азербайджано-узбекской межправкомиссии (ФОТО)
Состоялось заседание азербайджано-узбекской межправкомиссии (ФОТО)
Состоялось заседание азербайджано-узбекской межправкомиссии (ФОТО)
Состоялось заседание азербайджано-узбекской межправкомиссии (ФОТО)
Состоялось заседание азербайджано-узбекской межправкомиссии (ФОТО)
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