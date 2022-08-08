Названа сумма выданных предпринимателям в Исмаиллы льготных кредитов

БАКУ /Trend/ - Фонд развития предпринимательства Азербайджана продолжает поддерживать инвестиционные проекты, способствующие социально-экономическому развитию регионов страны.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом написал в Twitter министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

"На сегодня Фонд развития предпринимательства при министерстве экономики предоставил льготных кредитов на сумму 31,3 миллиона манатов 546 субъектам предпринимательства, осуществляющим деятельность в Исмаиллинском районе", - говорится в публикации.