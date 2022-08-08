...
  1. Главная
  2. Экономика

Названа сумма выданных предпринимателям в Исмаиллы льготных кредитов

Экономика Материалы 8 августа 2022 15:09 (UTC +04:00)
Названа сумма выданных предпринимателям в Исмаиллы льготных кредитов

Читайте Trend в

Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Фонд развития предпринимательства Азербайджана продолжает поддерживать инвестиционные проекты, способствующие социально-экономическому развитию регионов страны.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом написал в Twitter министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

"На сегодня Фонд развития предпринимательства при министерстве экономики предоставил льготных кредитов на сумму 31,3 миллиона манатов 546 субъектам предпринимательства, осуществляющим деятельность в Исмаиллинском районе", - говорится в публикации.

Названа сумма выданных предпринимателям в Исмаиллы льготных кредитов
Названа сумма выданных предпринимателям в Исмаиллы льготных кредитов
Названа сумма выданных предпринимателям в Исмаиллы льготных кредитов
Названа сумма выданных предпринимателям в Исмаиллы льготных кредитов
Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости