Mastercard в сотрудничестве с ЦБ работает над расширением безналичных платежей в регионах Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Mastercard в сотрудничестве с Центральным банком Азербайджана проводит широкомасштабные работы в целях расширения безналичных платежей в регионах страны.

Об этом, как сообщает во вторник Trend, сказал генеральный директор Mastercard в Азербайджане и Турции Авшар Гюрдал в ходе онлайн-пресс-конференции, посвященной запуску Google Pay в Азербайджане.

По его словам, на сегодня в Азербайджане уже 30 процентов платежей приходятся на долю безналичных.

"Мы совместно с Центробанком, образовательными учреждениями и некоторыми другими структурами проводим соответствующие работы по распространению безналичных платежей и в регионах Азербайджана. Эти работы отражены и в стратегии MasterCard по сотрудничеству с Азербайджаном", - добавил Гюрдал.